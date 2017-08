Laatste beelden van ontspannen terroristen vlak voor aanslag in Cambrils

Karen Van Eyken

© videostill.

video Een bewakingscamera van een tankstation heeft de terroristen op 4 verschillende momenten gefilmd op de dag van de aanslag in Cambrils. De jonge daders oogden opvallend ontspannen vooraleer ze wat later een bloedbad probeerden aan te richten in de Spaanse badplaats.