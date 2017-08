Minister Jan Jambon: "Staatsveiligheid moet meer informanten zoeken in moslimgemeenschap"

KVDS

23/08/17 - 09u01 Bron: Belga

© belga.

Staatsveiligheid moet meer informanten zoeken in de moslimgemeenschap in ons land. Dat heeft minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in De Ochtend op Radio 1, in de nasleep van de aanslagen in het Spaanse Catalonië. Hij wil het terroristen ook moeilijker maken om auto's of bestelwagens te huren.

Het onderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils bracht aan het licht dat de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty - die het brein achter de aanslagen zou zijn - vorig jaar een tijdlang in België verbleef en na zijn vertrek nog herhaaldelijk teruggekeerd zou zijn. Toen hij in ons land was, vroeg de moslimgemeenschap in Vilvoorde en Diegem aan de politie zelf om een onderzoek naar de imam. Het zet minister Jambon er nu toe aan te pleiten voor meer informanten in de moslimgemeenschap. Lees ook Terroristen van Ripoll "perfect geïntegreerd", toch geradicaliseerd

Twee verdachten in voorlopige hechtenis, derde verdachte vrijgelaten

OVERZICHT: Wie zijn de 12 vermoedelijke leden van de jihadistische cel?