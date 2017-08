Nog zeven mensen in kritieke toestand na aanslagen in Catalonië

EB

22/08/17 - 12u57 Bron: Belga

© ap.

Na de aanslagen in Catalonië van afgelopen week liggen nog 46 mensen in het ziekenhuis. Zeven van hen, allemaal slachtoffers van de aanslag in Barcelona, zijn nog in kritieke toestand.

Van de slachtoffers van de aanslagen op Las Ramblas in Barcelona liggen nog 41 mensen in het ziekenhuis, van wie zeven in kritieke toestand. Elf anderen zijn zwaargewond, 23 mensen zijn er minder erg aan toe.



Van de mensen die even later in Cambrils gewond raakten, zijn er nog vijf opgenomen in het ziekenhuis. Twee zijn zwaargewond, de drie anderen zijn lichtgewond.



De aanslagen in Barcelona en Cambrils hebben in totaal aan vijftien mensen het leven gekost. Dertien slachtoffers vielen in Barcelona, een vrouw bezweek na de aanslag in Cambrils in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Er werd ook één Spanjaard dood teruggevonden in zijn auto. Vermoedelijk werd hij door een van de terroristen neergestoken en werd zijn auto daarna gecarjackt.