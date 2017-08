De laatste dagen van Younes Abouyaaqoub: overdag schuilen, 's nachts vluchten

TT

Aanslag Barcelona Gisterenavond kwam er na vier dagen een einde aan de vlucht van de belangrijkste terrorist van de aanslag in Barcelona van donderdagavond. Younes Abouyaaqoub werd 39 kilometer van de plaats van het bloedbad door twee alerte agenten doodgeschoten. Met andere kleren, maar ongewassen en zonder geld.

De 22-jarige Marokkaan verdween donderdagavond van de radar, toen hij in het stadje Sant Just Desvern bij Barcelona de auto achterliet die hij net daarvoor had gecarjackt in de stad. Op de achterbank: het lijk van zijn laatste slachtoffer, de eigenaar van de auto die hij neerstak met een machete en die stierf aan een twintig centimeter diepe steekwonde.



Hoe Abouyaaqoub de 95 uren daarna heeft doorgebracht, wordt nog onderzocht. De speurders van de Mossos d'Esquadra proberen nu de drie nachten en vier dagen die Abouyaaqoub in het hinterland van Barcelona doorbracht, te reconstrueren. Ze vermoeden dat hij zich overdag voornamelijk schuilhield en zich vooral 's nachts en enkel te voet verplaatste.



Wijngaard © ap. Abouyaaqoubs vlucht eindigde gisterenavond in een wijngaard in het 3.000 inwoners tellende stadje Subirats op inderdaad amper 39 kilometer van Barcelona. Om 15.30 uur, amper twee uur nadat de politie de bevolking om hulp had gevraagd en een opsporingsbericht had verspreid, belden twee inwoners van buurgemeente Sant Sadurní d'Anoia de politie. Een van hen is de politiecommissaris van de dichtstbijgelegen middelgrote stad Vilafranca, ironisch genoeg de stad waar ook het laatste slachtoffer van Abouyaaqoub vandaan komt. Ze hebben aan het station iemand zien rondhangen die er niet thuishoort en aan de beschrijving van de gezochte terrorist voldoet.



Twee agenten uit Vilafranca komen ter plekke, kammen de omgeving uit, en stoten bij de lokale waterzuiveringsinstallatie op een man die zich probeert te verstoppen in de wijngaarden in de buurt. Wanneer ze hem, wapen in de hand, oproepen zich te identificeren, toont de jongeman onder zijn hemd een bommengordel terwijl hij 'Allahu akbar' roept. De agenten twijfelen niet en schieten Abouyaaqoub neer. Hij sterft ter plaatse.

Kogel in het gezicht © ap. De lijkwagen met het lichaam van de gedode terrorist rijdt weg van de plaats waar hij is neergeschoten. © afp. Pas meer dan een uur later kan de Catalaanse politie bevestigen dat ze effectief Younes Abouyaaqoub hebben neergeschoten. Een politiekogel raakte hem in het gezicht, wat een eerste visuele identificatie onmogelijk maakte, bovendien wordt pas na een uitgebreid onderzoek van de ontmijningsdienst duidelijk dat de bommengordel vals is.



Volgens de krant La Vanguardia, die gisteren de dood van Abouyaaqoub als allereerste naar buiten bracht, zag de terrorist er uit als "een kluizenaar". Hij zag er vuil uit, maar droeg wel andere kleren dan op de dag van de aanslag, toen hij ook door veiligheidscamera's kon worden gefilmd. Enkel zijn grote zonnebril, een valse Ray Ban, was nog dezelfde. Verder had hij enkel twee gewone messen en een knipmes bij zich, gewikkeld in plastic. Geen rugzak, geen tas, geen gsm, geen geld.