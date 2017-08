Terroristen Cambrils waren in Parijs, overlevende leden terreurgroep voorgeleid

Door: redactie

22/08/17 - 11u00 Bron: ANP

Driss Oukabir wordt naar de Audiencia Nacional geleid. © epa.

De vier overlevenden van de terreurgroep die aanslagen pleegde in Barcelona en in Cambrils worden vandaag voorgeleid in Madrid. De krant La Vanguardia meldt dat de vier gisteravond van Barcelona naar de hoofdstad zijn overgebracht. Vandaag maakte de Franse binnenlandminister Gerard Collomb bekend dat de terroristen die in Cambrils op mensen inreden in de voorbije weken in Parijs zijn geweest.