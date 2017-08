Dader aanslag Barcelona doodgeschoten, grote politiemacht houdt klopjacht op mogelijke medeplichtigen

IVI

Younes Abouyaaqoub, de man die in Barcelona op wandelende mensen inreed, is doodgeschoten. Dat bevestigt de Spaanse politie. Abouyaaqoub is neergeschoten in Subirats, ten westen van Barcelona. Hij droeg een valse bomgordel. Ondertussen is er ook een klopjacht aan de gang op mogelijke handlangers van Abouyaaqoub.

Rond 16 uur heeft de Catalaanse politie via Twitter gemeld dat er een "incident" aan de gang was in Subirats. De politie bevestigt nu dat Younes Abouyaaqoub inderdaad is doodgeschoten tijdens de politieactie.



Abouyaaqoub werd gezocht sinds de aanslag op de Ramblas in Barcelona vorige week donderdag. Hij was de bestuurder van het busje dat is ingereden op voetgangers en is kunnen vluchten. De terrorist heeft niet alleen 13 mensen gedood op de Ramblas, maar ook de man wiens auto hij heeft gestolen om weg te vluchten. We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona — Mossos (@mossos)

Valse bomgordel Abouyaaqoub droeg ook een gordel met mogelijke explosieven. De politie heeft daarom een robot ingezet om de neergeschoten man en de explosieven te onderzoeken. Uit dat onderzoek is gebleken dat Abouyaaqoub een valse bomgordel aanhad. The suspicious man in #Subirats wears what looks like a belt of explosives attached to the body. This man has been shot down — Mossos (@mossos)