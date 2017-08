Neef van terroristen noemt snelle radicalisering een leugen: "In juni verloren ze hun angst om te sterven"

KVE

Een direct familielid beweert dat de terroristen al minstens een jaar geheime ontmoetingen hadden met de imam in een busje. Op straat deden ze dan weer alsof ze elkaar niet kenden. Hij noemt de claim als zouden de jongens zeer snel geradicaliseerd zijn dan ook "een leugen".

De Spaanse krant sprak met een neef van twee daders van de aanslagen vorige donderdag in Barcelona en Cambrils waarbij 15 mensen het leven lieten en meer dan 80 gewonden vielen. Zes van de twaalf terroristen komen van Ripoll, het kleine stadje in de Pyreneeën.



De jongeman die niet met zijn naam in de krant wilde, verklaarde dat imam Abdelbaki Es Satty al minstens een jaar afsprak met Mohamed Hichamy, zijn broer Omar, Moussa Oukabir en Youssef Aalla buiten de moskee om.



"Ze zaten vaak meer dan twee uur samen in een busje. Wanneer iemand passeerde, stopten ze met praten en keken naar hun mobiele telefoons", aldus de neef.



"Indien ze elkaar tegenkwamen op straat of in de moskee, dan groetten ze elkaar alsof ze vreemden waren."



Ramadan

Volgens de jongeman verloren de jongeren in juni tijdens de ramadan "hun angst om te sterven".



Volgens de neef wisten ze dan al wat hen te doen stond. "Vanaf dat moment gingen ze op een zeer liefdevolle manier met hun moeder en de rest van de familie om. Ze waren veel thuis en zeer hulpvaardig." Het is volgens El Pais een houding die al bij vele daders is opgemerkt vlak voor het uitvoeren van een terreurdaad.