Nieuwe beelden opgedoken van vluchtende terrorist in centrum Barcelona, bestuurder formeel geïdentificeerd

Aanslag Barcelona De Spaanse krant El País heeft nieuwe beelden gepubliceerd waarop de bestuurder van de bestelwagen te zien is na zijn dodelijke raid in het centrum van Barcelona. De dader vluchtte te voet weg door de bekende toeristische markt La Boqueria. De politie gaat er ondertussen van uit dat de bestuurder van de bestelwagen de voortvluchtige 22-jarige Younes Abouyaaquoub is.

Las fotos que prueban que el terrorista de la furgoneta de La Rambla huyó por el Mercado de la Boquería https://t.co/xX33lsz0GQ pic.twitter.com/2Pdya4ig4P — EL PAÍS (@el_pais) Deze foto van de voortvluchtige Younes Abouyaaqoub verspreidde de Catalaanse politie. © afp. Identificado el conductor del atentado de Barcelona — Mossos (@mossos) Op de beelden, gemaakt door bewakingscamera's, is de dader te zien die de Boqueria via de Ramblas binnenwandelt net nadat hij tientallen mensen heeft aangereden. Abouyaaquoub, met zonnebril op, wandelt door de markt terwijl rondom hem mensen vertwijfeld en in paniek op de vlucht slaan, niet wetende dat de terrorist tussen hen in loopt. Abouyaaquoub verlaat de Boqueria via de volkswijk Raval en wandelt daarna verder richting de universiteitszone. Mogelijk wandelde hij tot anderhalfuur lang door het centrum van Barcelona. Hij droeg daarbij de kleding waarmee hij de dag ervoor al gefilmd werd.



De politie vermoedt dat Abouyaaquoub aan de universiteit een auto stal en ermee wegvluchtte. Hij zou dan ook de dader zijn van de moord op een 34-jarige man die later dood in zijn auto werd teruggevonden en die het vijftiende dodelijke slachtoffer van de aanslagen zou zijn.



De autoriteiten zijn ondertussen nog steeds op zoek naar de 22-jarige Marokkaan. De politie gaat ervan uit dat hij de enige bestuurder van de bestelwagen was die op de Ramblas voetgangers aanreed, zo bevestigde de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken vanmorgen op de radio. "Vandaag zullen we de bewijzen voorleggen en uitleggen waarom we tot die conclusie zijn gekomen."



De politie is al sinds donderdag op zoek naar Abouyaaqoub, de enige van de twaalf verdachten van de aanslag die nog op vrije voeten is. Er bestonden al vermoedens dat de man de bestuurder van de bestelwagen was, maar dat moest door de autoriteiten nog bevestigd worden.



De Spaanse krant El Periódico meldt nog dat de Catalaanse minister van Justitie Carles Mundó om 12.30 uur een persconferentie houdt waar meer details zullen worden bekendgemaakt. De Catalaanse politie liet gisteren nog weten dat ze er rekening mee houdt dat de man de Franse grens zou hebben overgestoken. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde vanmorgen dat er geen aanwijzingen zijn dat Abouyaaqoub zich buiten Catalonië zou bevinden, maar dat de Catalaanse autoriteiten toch samenwerken met de Europese politiediensten om de zoektocht uit te breiden "naar alle Europese landen".

