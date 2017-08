Lerares uit Sint-Amands nog steeds kritiek in Barcelona

TK

Bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona donderdagavond raakte nog minstens een Belg gewond. Een Vlaamse lerares vecht nog steeds voor haar leven in het ziekenhuis.

De vrouw zou Vera R. heten en afkomstig zijn uit Lippelo, een deelgemeente van Sint-Amands. Vera is 54 jaar oud en ligt volgens het Nieuwsblad nog in coma in het ziekenhuis. Zij en haar man waren nog maar net in Barcelona aangekomen toen de witte bestelwagen over de Ramblas raasde. Of haar man daarbij verwondingen opliep, is niet duidelijk. Hun twee volwassen zonen zijn intussen afgereisd naar Spanje om bij hun moeder te zijn.



De aanslagen in Barcelona en Cambrils eisten in totaal minstens 14 doden en 130 gewonden. 53 van hen verblijven nog steeds in het ziekenhuis. Hoeveel van hen er erg aan toe zijn, is niet helemaal duidelijk. Onder de slachtoffers bevindt zich Elke V. (44) uit Tongeren. Een andere Belg mocht intussen het ziekenhuis verlaten.