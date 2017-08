"Hypocriet dat Felipe zijn steun komt betuigen, hij is medeplichtig aan aanslagen"

Bewerkt door: mvdb

20/08/17 - 23u02 Bron: ANP

Koning Felipe neemt daags na de aanslagen deel aan een minuut stilte aan de Plaça de Catalunya, nabij de Ramblas. Hij wordt geflankeerd door Spaans premier Mariano Rajoy (links) en Catalaans regeringsleider Carles Puigdemont (rechts), die zijn regio van Spanje wil afscheiden. © epa.

Barcelona - Cambrils Koning Felipe is medeverantwoordelijk voor de terreuraanslagen van afgelopen donderdag in Barcelona en Cambrills. Dit vanwege zijn veelvuldige contacten met de monarchen van de Golfstaten, zoals Qatar en Saoedi-Arabië, "de belangrijkste financiers van IS", stelde het Catalaanse parlementslid Mireia Boya in een interview met Catalunya Radio vandaag.

Mireia Boya © twitter. Boya, lid van de uiterst linkse Candidatura d'Unitat Popular (CUP) die streeft naar een onafhankelijke republiek Catalonië, verklaarde dat haar partij om die reden zaterdag in Barcelona wegbleef bij de herdenking op de Rambla van de slachtoffers van de aanslagen.



"De koning is hier niet welkom", aldus Boya. Ook de aanwezigheid van premier Mariano Rajoy en andere leden van de federale regering was haar een doorn in het oog.