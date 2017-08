Bonte: "Imam uit Ripoll verbleef in Vilvoorde"

Bewerkt door: mvdb

video De imam uit Ripoll die genoemd wordt als spilfiguur van de terreurcel die de aanslagen in Barcelona en Cambrils pleegde, heeft "zeker van januari tot maart vorig jaar" in Vilvoorde verbleven. Dat heeft burgemeester Hans Bonte (sp.a) bevestigd aan onze redactie. Buren van de man hadden vandaag in Spaanse media verklaard dat Abdelbaki Es Satty (42) sinds 2015 meermaals naar ons land is gereisd.

In het onderzoek naar de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils van afgelopen donderdag, concentreren de speurders zich steeds meer op de rol van Abdelbaki Es Satty. Die man, de imam van het stadje Ripoll waar ook de meeste verdachten van afkomstig waren, zou verantwoordelijk zijn voor de radicalisering van de jonge daders.



Spaanse media hadden eerder vandaag bericht dat Es Satty de voorbije jaren meerdere keren naar ons land is afgereisd en dat hij er een tijdje zou hebben gewoond. De veertiger zou mogelijk in Vilvoorde en Diegem, bij Machelen, verbleven hebben.



Burgemeester Bonte bevestigt nu dat de man alvast in Vilvoorde is geweest. "Hij was hier zeker van januari tot maart vorig jaar. Dat kan ik bevestigen", zegt hij aan onze redactie. De imam of "iemand met dezelfde naam" zocht contact met verschillende moskeeën om er als gebedsvoorganger aan de slag te gaan.



Hij stond toen niet gekend als geradicaliseerd. Volgens Bonte ging het om een "vluchtige aanwezigheid" en stond hij mogelijk ook in contact met moskeeën in het Brusselse gewest. "Het nieuws is hard aangekomen", klinkt het nog bij Bonte. "Als stad waren we sinds 2014 grotendeels verlost van het terrorismeprobleem, en nu worden we er onrechtstreeks weer aan gelinkt."



Of de man ook in Diegem is geweest, kon niet bevestigd worden. Burgemeester Jan-Pierre De Groef was zondagnamiddag niet bereikbaar.

Federaal parket Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zondagmiddag op Twitter weten dat de imam -onder de naam Abdelbaki Es Satty- niet gekend is bij de Dienst Vreemdelingenzaken. "Hij heeft dus nooit een Belgische verblijfskaart aangevraagd of gekregen. Uiteraard kan hij wel in België geweest zijn, over deze info beschikt mijn administratie DVZ niet", klinkt het.



Het Belgische federaal parket laat weten dat het vanzelfsprekend actief zal meewerken aan iedere vraag van de Spaanse autoriteiten om rechtshulp.