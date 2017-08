Heldhaftige agent die vier terroristen doodschoot krijgt daverend applaus van zijn collega's

avh

De agent die donderdagnacht vier van de vijf terroristen in Cambrils doodschoot, kreeg na zijn heldendaad een daverend applaus van het voltallige politiekorps. De man redde wellicht de levens van verschillende mensen, en dat terwijl hij eigenlijk niet moest werken die nacht. De agent klopte namelijk overuren om zijn gezin te kunnen onderhouden.

Kort na de aanslag op de Ramblas in Barcelona, reden vijf terroristen 100 kilometer verder in de badplaats Cambrils in op voetgangers. De jihadisten crashten met hun wagen op een politiecontrole en sprongen uit de wagen met bijlen en messen. Ze maakten één dodelijk slachtoffer, maar dankzij het snelle en efficiënte optreden van een heldhaftige agent, werd een zwaardere dodentol vermeden. Die agent werd uitgebreid gefeliciteerd en bedankt door zijn collega's.