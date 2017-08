Toeristen omverrijden niet oorspronkelijke plan van terroristen Cambrils

Bewerkt door: mvdb

20/08/17 - 16u57 Bron: ANP

Een vrouw stierf aan haar verwondingen toen de Audi van de terroristen haar aanreed aan de strandpromenade in Cambrils. Zes andere voorbijgangers raakten gewond. Ter nagedachtenis van de vrouw en de slachtoffers van de aanslag in Barcelona werden bloemen in de kustplaats neergelegd. © epa.

De vijf leden van de terreurgroep die in Cambrils omkwamen, waren van plan om in het voetgangersgebied iedereen die op hun pad kwam, neer te steken.