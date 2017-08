Julian (7) is één van de 13 dodelijke slachtoffers van aanslag op Ramblas

avh

20/08/17 - 18u40 Bron: TV3; El Món

Julian Cadman © rv.

video De zevenjarige Julian Cadman is één van de dertien dodelijke slachtoffers van de aanslag op de Ramblas in Barcelona donderdag. Dat bevestigt de familie van de jongen, meldt de Catalaanse zender TV3.

De ouders van de Australische jongen leefden lange tijd tussen hoop en wanhoop, omdat hun zoon vermist bleef na de aanslag donderdag. Het forensisch instituut wachtte op de komst van vader Andrew Cadman naar Barcelona. Hij heeft Julian geïdentificeerd. Julian was met zijn moeder op de Ramblas op het moment van de aanslag, en was volgens zijn grootvader verwijderd geraakt van zijn moeder. De grootvader deed via Facebook een oproep om zijn kleinzoon te vinden, waarop de Britse premier Theresa May liet weten dat de Britse autoriteiten met hoogdringendheid berichten over een vermiste jongen met Brits-Australische nationaliteit onderzochten, zonder de jongen bij naam te noemen.

Veel twijfel

Er heerste veel onduidelijkheid over het lot van Julian. De Spaanse media schreven gisteren op gezag van bronnen binnen de politie van Catalonië dat de jongen gevonden werd in het ziekenhuis, maar op haar officiële Twitteraccount schreef diezelfde politie: "We hebben niet gezocht naar een vermiste jongen bij de aanslag in Barcelona en hebben er ook geen gevonden. Alle slachtoffers en gewonden werden gelokaliseerd".



De Spaanse kranten El País en El Mundo schreven bovendien dat de politie bevestigd had dat de jongen van in het begin op de lijst met slachtoffers en gewonden stond, en dat de vader van de jongen daarvan op de hoogte was.



Volgens bronnen werd vader Andrew Cadman na zijn aankomst gisterenmiddag onmiddellijk door Australische consulaire medewerkers naar het forensisch instituut gebracht in het centrum waar de lichamenen van de overledenen van de aanslag worden bewaard voor onderzoek.De vader zou daar een uur zijn gebleven en daarna zijn vertrokken naar het Vell d'Hebron ziekenhuis waar Julian's moeder is opgenomen. Ze is er erg aan toe, maar haar toestand is stabiel.