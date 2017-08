Twee lichamen geïdentificeerd in ontplofte woning in Alcanar

Door: redactie

20/08/17 - 14u32 Bron: Reuters, The Independent

© afp.

De Spaanse politie heeft de overblijfselen van twee lichamen kunnen identificeren die gevonden werden in de ontplofte woning in Alcanar. Dat heeft de politiechef van Catalonië bevestigd. Dat huis was wellicht de uitvalsbasis van de terroristen die donderdag aanslagen pleegden in Barcelona en Cambrils. Vanmorgen zijn er nog overblijfselen van een derde persoon aangetroffen.