OVERZICHT: Wie zijn de 12 vermoedelijke leden van de jihadistische cel?

Driss Oukabir, Salah El Karib, en Mohamed Aallaa.

De twaalf leden van de jihadistische cel die achter de aanslagen in Catalonië zou zitten, die 15 doden en meer dan 120 gewonden heeft geëist, zijn "opgepakt of dood". Dat zegt de politie. Onder hen zijn er zeker acht Marokkanen en één Spanjaard. Geen enkele van de gearresteerde verdachten of omgekomen daders stond bekend bij de politie voor terreurgerelateerde feiten. Sommigen waren wel gekende criminelen.

DE TERRORISTEN DIE POLITIE DOODSCHOOT IN CAMBRILS Donderdagnacht doodde de politie vijf mannen in Cambrils, nadat ze door een politieblokkade in de badstad waren gereden. Ze stapten uit hun auto, een Audi A3, met valse bommengordels, messen en minstens één bijl, alvorens neergeschoten te worden. Het gaat om Moussa Oukabir (17), Mohamed Hichamy (24), zijn broer Omar Hichamy, eveneens minderjarig, Saïd Aallaa (18) en Houssaine Abouyaaqoub (geen foto beschikbaar). Ze woonden allemaal in Ripoll en hadden de Marokkaanse nationaliteit. Eén politieagent schoot vier van hen dood. De vijfde terrorist kon een vrouw neersteken, die aan haar verwondingen overleed, alvorens een andere agent hem neerschoot.





Omar Hychami



© afp.

De 21-jarige broer van Mohamed Hychami.



Said Aallaa

TERRORIST DIE POLITIE DOODSCHOOT IN SUBIRATS De politie schoot Marokkaan Younes Abouyaaqoub (22), die geboren werd in het Marokkaanse Mrirt, maandagnamiddag dood in Subirats, 50 kilometer ten westen van Barcelona, na een klopjacht van 4 dagen. De bestuurder van de bestelwagen van de Ramblas was gedurende enkele dagen de meest gezochte man van Spanje.

JIHADI'S DIE OMKWAMEN BIJ EXPLOSIE IN ALCANAR Imam Abdelbaki El Satty De Marokkaanse imam Abdelbaki Es Satty, een veertiger, kwam op bij de explosie en daaropvolgende brand in het huis in Alcanar, waar de cel vermoedelijk bommen probeerde te vervaardigen om "een of meerdere aanslagen" in Barcelona te plegen. Es Satty, die een paar jaar in Ripoll verbleef waar hij de Koran onderwees an al die jongeren, zat tussen 2010 en 2014 in de cel vanwege drugssmokkel. Hij verbleef in ons land, in Vilvoorde en Diegem, "tussen januari en maart 2016".

Er werden ook andere menselijke resten gevonden in Alcanar, maar die zijn nog altijd niet geïdentificeerd. De politie vermoedt dat het om Youssef Aallaa gaat, volgens de politie het twaalfde lid van de cel.

VIER VERDACHTEN NOG IN LEVEN De vier verdachten werden dinsdagvoormiddag voor de rechter geleid.



Driss Oukabir

Driss Oukabir

Driss Oukabir is een Marokkaan van 27 of 28 jaar, hij werd donderdag opgepakt in Ripoll, een kleine gemeente aan de voet van de Pyreneeën. De politie vond zijn paspoort in de bestelwagen die op een menigte inreed in Barcelona. Hij beweert dat zijn papieren gestolen werden.



Salh el Karib en Mohamed Aallaa



Mohammed Aalla en Salah el Karib Mohamed Aallaa na zijn arrestatie

In Ripoll pakte de politie ook Marokkaan Salh el Karib op, een vriend van Driss en gerant van een zaak waarin gebeld kon worden naar het buitenland, volgens de pers 34 jaar oud. Landgenoot Mohamed Aallaa (27) werd eveneens opgepakt.

Mohamed Houli Chemlal