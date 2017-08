OVERZICHT: Wie is op de vlucht, werd aangehouden en kwam om bij aanslagen?

Door: redactie

20/08/17 - 14u39

De wagen waarmee de terroristen in Cambrils reden. Rechts de voortvluchtige Younes Abouyaaqoub. © AFP.

De Catalaanse politie gaat nog steeds uit van de hypothese van twaalf verdachten bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils op donderdag. Naar één man is de politie nog steeds op zoek, zei woordvoerder Albert Oliva zondag voor de lokale radio.

De gezochte man is de 22-jarige in Marokko geboren Younes Abouyaaqoub, zei hij. Intussen heeft de politie twee lichamen in het ontplofte huis in Alcanar geïndentificeerd. Daar werden vanochtend mogelijk nog de biologische resten van een derde persoon gevonden.



De politie vermoedt dat de terreurcel in deze woning plannen voorbereidde voor een nog grotere aanslag in Barcelona. In het huis zijn zo'n honderd gasflessen gevonden.