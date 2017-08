Nieuwe doorbraak: "Resten van derde persoon gevonden in ontplofte huis Alcanar"

Door: redactie

20/08/17 - 07u21 Bron: El Pais

Onder het puin van dit huis hebben de Spaanse speurders de restanten van een derde persoon gevonden. © EPA.

Er is een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar de daders van de aanslagen op de Ramblas en Cambrils. Een derde lichaam werd aangetroffen in het ontplofte huis in Alcanar, dat hebben bronnen van de Spaanse antiterreureenheid aan de krant El Pais gezegd. In dat huis vond de politie meer dan 100 gasflessen.