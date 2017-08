Spaans koningspaar legt bloemen neer op Ramblas

EB

De Spaanse koning Felipe VI en zijn vrouw Letizia hebben vanavond bloemen neergelegd op de plaats waar donderdag de terreuraanslag plaatsvond in Barcelona. Ze trokken samen met de burgemeester van Barcelona en de president van Catalonië Carlos Puidgemont naar de plaats op de Ramblas waar een mozaïek van kunstenaar Joan Miró op de grond prijkt, en waar de wagen die bij de aanslag werd gebruikt tot stilstand kwam.

Aan het kunstwerk werden al talrijke bloemen en kaarsen neergelegd ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag. Het koningspaar werd op applaus onthaald, en de aanwezigen riepen 'Leve de koning', 'Leve Spanje' en 'Leve Catalonië'. De menigte scandeerde ook 'no tinc por', Catalaans voor 'ik ben niet bang'. Eerder op de dag bezochten koning Felipe en koningin Letizia al gewonden in verschillende ziekenhuizen.



Zondagvoormiddag zal een mis voor de slachtoffers gehouden worden in de Sagrada Familia. De Spaanse premier Mariano Rajoy zal aan de plechtigheid deelnemen, meldde hij op Twitter. Volgende week zaterdag organiseren de regering van Catalonië en de stad Barcelona bovendien een mars tegen terreuraanslagen en terrorisme, met als motto 'wij zijn niet bang'.



Bij de aanslag van donderdagavond op de Ramblas kwamen dertien mensen om het leven, onder wie een Belgische vrouw, en raakten 120 anderen gewond. Bij een tweede, verijdelde aanslag, uren later in de badplaats Cambrils, kwam ook nog een vrouw om het leven.