"Moeder van Julian smeekte om haar zoon. De pijn van gebroken benen was bijzaak"

Barbara de Jong

19/08/17 - 20u16 Bron: AD.nl

Over het lot van Julian Cadman heerst nog altijd de grootste onzekerheid. © FB.

Apotheker Fouad Bakkali ontfermde zich vlak na de aanslag in Barcelona over de Australische Jumarie Cadman, de moeder van de 7-jarige Julian, van wie het lot nog steeds onduidelijk is. Ondanks de hevige pijn in haar twee gebroken benen smeekte ze om informatie over haar verloren zoon.

Als moslim vond ik Barcelona altijd een geweldige plek om te wonen. Het is een multiculturele en bruisende stad. De aanslagplegers zijn totaal andere mensen Apotheker Fouad Bakkali Bakkali was donderdag aan het werk in zijn apotheek aan de Ramblas toen hij plotseling een harde knal hoorde. Mensen stormden in paniek en schreeuwend zijn zaak binnen. Een paar minuten later kwam een politieagent met de gewonde Australische in zijn armen. Hij legde haar op de grond naast een andere gewonde vrouw. Bakkali bleef bij Jumarie Cadman tot een dokter kwam. "Ik zat naast haar en probeerde haar te kalmeren", vertelt hij aan het Australische News.com.au.



Beide benen leken gebroken. Ook had de vrouw verwondingen aan haar hoofd en rug. Ze negeerde de pijn en smeekte alleen om haar zoon Julian. "Ze vroeg de hele tijd naar hem. 'Waar is mijn zoon?'. Ze vertelde dat hij pas zeven jaar oud is. Ik probeerde haar gerust te stellen en zei dat alles goed komt".