Steeds minder hoop voor "vermiste" Julian (7)

20/08/17 - 02u18 Bron: AD, The Guardian, Belga, Daily Mail

Er lijkt steeds minder hoop te zijn voor de zevenjarige Julian die na de aanslag in Barcelona vermist zou zijn geweest, nu de vader van Julian in de stad is aangekomen vanuit Australië. Volgens bronnen werd vader Andrew Cadman na zijn aankomst gisterenmiddag onmiddellijk door Australische consulaire medewerkers naar het forensisch instituut gebracht in het centrum waar de lichamenen van de overledenen van de aanslag worden bewaard voor onderzoek.

De vader zou daar een uur zijn gebleven en daarna zijn vertrokken naar het Vell d'Hebron ziekenhuis waar Julian's moeder is opgenomen. Ze is er erg aan toe, maar haar toestand is stabiel.



Er heerst veel onduidelijkheid over het lot van de zevenjarige Julian Cadman. De Spaanse media schreven zaterdag op gezag van bronnen binnen de politie van Catalonië dat de jongen gevonden werd in het ziekenhuis, maar op haar officiële Twitteraccount schrijft diezelfde politie dat ze niet op zoek waren naar een vermist kind en er ook geen gevonden hebben. El País en El Mundo schrijven bovendien dat de jongen helemaal niet vermist was, en al van in het begin op de lijst van slachtoffers stond. Lees ook "Terroristen Barcelona wilden eigenlijk Sagrada Familia opblazen"

