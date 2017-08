Vermist jongetje (7) teruggevonden na aanslag in Barcelona

MV

19/08/17 - 13u54 Bron: El Mundo, Het Nieuwsblad

De Australische Julian Cadman (7) die vermist raakte na de aanslag op de Ramblas in Barcelona is teruggevonden door de Catalaanse politie, dat melden bronnen aan de Spaanse krant El Mundo. Hij ligt in het ziekenhuis.

De zevenjarige Julian Cadman uit Australië, raakte na de aanslag op de Ramblas in Barcelona vermist. Hij raakte gescheiden van zijn gewonde moeder, Jom Cadman, nadat een terrorist mensen had aangereden. De moeder van de jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel.



Julian leek verdwenen te zijn, niemand wist waar het jongetje was. Bronnen van de politie bevestigen nu aan de krant El Mundo dat de jongen teruggevonden is en in een ziekenhuis in Barcelona ligt. Of hij zwaar gewond is, is niet duidelijk.