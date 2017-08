"Terroristen Barcelona wilden eigenlijk Sagrada Familia opblazen"

KVDS

De terroristen die de aanslag pleegden op de Ramblas in Barcelona, zouden een nog veel bloeddorstiger plan hebben gehad. Dat schrijft de Spaanse krant El Español. Hun hoofddoelwit zou eigenlijk de Sagrada Familia geweest zijn. Ze wilden een van drie bestelwagens geladen met explosieven laten ontploffen aan een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de stad. Die lokt elk jaar miljoenen bezoekers. Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuur over Twitter, maar de politie heeft het nog niet officieel bevestigd.

In totaal zouden de terroristen met hun bestelwagens drie symbolische plaatsen hebben willen treffen, waar heel veel mensen bij elkaar waren. Zo schrijft El Espagñol. Maar de explosie in het huis in Alcanar maakte dat ze opeens geen explosieven meer hadden. Ze vreesden ook dat ze elk moment ontdekt konden worden en daarop gingen ze op een ander (nood)plan over.



De Sagrada Familia is niet alleen een symbool van het christelijke geloof, er komen ook heel wat bezoekers op af. Vorig jaar bezochten 4,5 miljoen mensen de binnenkant van de kathedraal. De Ramblas was de tweede plek die ze op het oog hadden en meer specifiek La Boqueria, een bekende overdekte markt. Wat het derde doelwit was, kon El Español niet achterhalen. Maar er wordt gedacht aan een plaats bij de haven.