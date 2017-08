Imam die aanzien wordt als sleutelfiguur in terreurcel Barcelona "reisde regelmatig naar België"

KVDS

Was bepalend in radicalisering jonge daders

De imam uit Ripoll, die als spilfiguur gezien wordt in de terreurcel die de aanslagen pleegde in Barcelona en Cambrils, zou in ons land hebben verbleven. Spaanse media melden dat de man geregeld naar België reisde. Bronnen zeggen aan de VRT dat hij in Vilvoorde of Diegem is geweest. De politie heeft zijn woning doorzocht.

Vermoed wordt dat een van de lichamen die werden gevonden in het door een explosie ingestorte huis in Alcanar, dat van de islamitische geestelijke is.



Volgens de politie planden de daders van de aanslag op de Ramblas in Barcelona en van de mislukte aanslag in badplaats Cambrils, hun terreur in het bewuste huis. De veiligheidsdiensten kondigden vandaag "verschillende gecontroleerde explosies" aan in Alcanar en zeggen dat de bevolking zich niet ongerust moet maken.



Intussen concentreren de speurders zich volgens mediaberichten meer en meer op de rol van de imam. Voor de politie geldt hij als de sleutelfiguur. Hij zou de jongeren geradicaliseerd hebben en de terreurcel hebben geleid. Ook familieleden van de verdachten geven aan dat de jongeren pas in religie geïnteresseerd raakten, sinds de komst van de geestelijke. Het blijft onduidelijk of de imam nog leeft.

Niet geïntegreerd Imam Abdelbaki Es Satty © rv. De imam Abdelbaki Es Satty uit Ripoll zou volgens politiebronnen in de veertig zijn. Zijn buren schilderen hem af als een zeer gereserveerd persoon. Het was niet geïntegreerd in de moslimgemeenschap in Ripoll, een landelijke stad van 10.000 inwoners, waar iedereen iedereen kent en waar er ongeveer vijfhonderd Maghrebijnen zijn.



Nooit zou hij in zijn preken hebben laten blijken dat zijn interpretatie van de islam salafistisch of radicaal was.



In 2012 verliet hij de gevangenis in Castellón. Zijn arrestatie had iets te maken gehad met de terroristische aanslag van 2004 in Madrid waarbij 192 mensen om het leven kwamen. Tijdens de huiszoeking van gisteren vertelde een buur aan de Mossos dat hij dinsdag het laatst met hem had gesproken, en dat hij hem had verteld dat hij van plan was terug te keren naar Marokko met zijn familie, waar hij meerdere kinderen had verlaten.



Abdelbaki is sinds 2015 imam in Ripoll. Daar moet hij in contact zijn gekomen met de jonge verdachten die ondertussen geïdentificeerd zijn door de Mossos: Driss en Oukabirm Moussa, Mohammed Younes Hychami en Abouyaaqoub. Aallaa Said was afkomstig uit de stad Ribes de Freser, op 13 kilometer van Ripoll.