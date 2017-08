Catalaanse politie doorzoekt woning imam op zoek naar DNA-sporen

KVDS

De politie heeft vanmorgen in Ripoll, een stad ten noorden van Barcelona, het huis van een imam doorzocht. De veiligheidsdiensten waren op zoek naar DNA-sporen, zegt de krant El País, die politiebronnen citeert. Vermoed wordt dat een van de lichamen die werden gevonden in het door een explosie ingestorte huis in Alcanar, dat van de islamitische geestelijke is.