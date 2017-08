Politie jaagt op laatste verdachte aanslag in Barcelona: "Verlegen jongen die nooit problemen had"

Koen Van De Sype

De Spaanse politie houdt momenteel een klopjacht op Younes Abouyaaqoub (22), de laatste verdachte van de aanslag in Barcelona die nog op vrije voeten is. De politie vermoedt intussen dat hij - en niet de doodgeschoten Moussa Oukabir (17) - achter het stuur zat van de bestelwagen die donderdag zeker 13 doden en meer dan 100 gewonden maakte op de Ramblas. Een jonge vrouw die bij Abouyaaqoub op school zat omschrijft hem intussen als een "erg verlegen jongen die nooit problemen had".

Abouyaaqoub komt uit de gemeente Ripoll - een plaatsje met goed 10.000 inwoners ten noorden van Barcelona - en zou niet opgevallen hebben tijdens zijn schooltijd. "Ik ging naar dezelfde school als hij en niemand kan begrijpen hoe hij zoiets heeft kunnen doen", vertelt een voormalige klasgenote anoniem aan de Spaanse krant La Vanguardia. "Hij was een erg verlegen jongen, die niet graag in de belangstelling stond. Hij was stil en kwam nooit in de problemen." (lees hieronder verder) Lees ook Terreurcel Barcelona en Cambrils: een stand van zaken

