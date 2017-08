Antwoorden op Facebookbericht dat moslimgemeenschap stil zou zijn gebleven

lva

De aanslagen in Barcelona en Cambrils zorgden voor massaal veel reacties op de sociale media. Er verschenen vooral berichten van vrede, solidariteit en tolerantie, maar onder de trending hashtag #Stopislam laat de twitterende bevolking zich van een andere kant zien. Ook een bericht op Facebook waarin de moslimgemeenschap ervan wordt beschuldigd hun weerzin voor de aanslagen niet of te weinig te tonen, werd ondertussen bijna 50.000 keer geliket en bijna 100.000 keer gedeeld via Facebook en Whatsapp.

"Ben jij een moslim in Spanje? Ik wil een betoging, een veroordeling, een banner, een "we hebben er genoeg van" zien. Ik wil jullie gelovigen het zien uitschreeuwen tegen al die moordenaars die vandaag in de naam van Allah een spoor van absurd en zinloos geweld hebben achtergelaten. Ik wil zien dat de moeders van de gedetineerden op tv zeggen dat hun zoon onwetend is en dat hij de Koran niet heeft begrepen. Ik wil de vrouwen van deze klootzakken horen zeggen dat ze walgen van het feit dat ze in een relatie zijn met deze mannen. Ik wil zien dat zijn vrienden en buren hen met de vinger wijzen en verklaren dat dit niet hun religie is, dat ze deze vorm vervolgen en afwijzen.



Ik wil dat je de straten opgaat en toont dat je deze lafaards veracht, want anders zal ik nooit meer twijfelen en zal je nooit het voordeel van de twijfel hebben. Stel je op als groep, verontschuldig je voor de stilte, in de schaduw maak je jezelf medeplichtig. Als het waar is dat het hier maar om vier zonderlingen binnen de Islam gaat, waar is dan de rest om hen te stoppen? Wie heeft de ballen om naar buiten te komen en duidelijk te maken dat deze moordenaars ons niet vertegenwoordigen? Niet één manifestatie in Spanje en kijk hoe veel doden bij een absurde kruistocht. Stilte doodt geen onschuldigen, maar geeft leven aan de schuldigen en JIJ BLIJFT STIL!" Lees ook Moslimexecutieve veroordeelt aanslag op Ramblas

De waarheid is anders In realiteit heeft de Spaanse moslimgemeenschap de dubbele aanslag via verschillende kanalen veroordeeld en is ze niet stil gebleven zoals wordt beweerd in het bericht.



Naast mensen die het eens waren, hebben veel gebruikers ook gereageerd met links, foto's en verwijzingen naar de talrijke manieren waarop de moslimgemeenschap en moslimorganisaties de aanslagen hebben veroordeeld.



1. De Islamitische Commisie van Spanje



De Islamitische Commissie van Spanje publiceerde een brief op Facebook waarin ze de aanslagen ten stelligste veroordeelt. © Facebook.

2. Het Halal Instituut en de Islamitische Raad Het Halal Instituut publiceerde op de website een gezamenlijke verklaring met de Islamitische Raad van Spanje waarin ze het geweld afkeuren en hun medeleven met de slachtoffers betuigen.

3. De Unie van Islamitische Gemeenschappen van Catalonië (UCIDCAT) De Unie van Islamitische Gemeenschappen van Catalonië (UCIDCAT) heeft ook een verklaring gepubliceerd waarin ze duidelijk maken hoe weerzinwekkend ze de aanvallen vinden. "Catalaanse moslims betuigen hun medeleven aan gezinnen", schrijven zij. "We wensen de gewonden een spoedig herstel en drukken onze solidariteit uit met de mensen van Barcelona, Catalonië en Spanje."



Leden van UCIDCAT waren ook aanwezig bij de herdenking gisterenmiddag op het Plaza Catalunya in Barcelona.