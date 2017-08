Barcelona: begeleiders reageerden razendsnel om groep Vlaamse tieners in veiligheid te brengen

KURT WERTELAERS

19/08/17 - 05u00

© Benoit De Freine.

In Calella, op een halfuurtje van Barcelona, komen Vlaamse tieners op adem. Ze vertellen elkaar over hun bangste avond ooit. Lies, Laure, Femke en Marlies waren met meer dan honderd andere Vlamingen van organisatie Jongerentravel op de Ramblas. Uren moesten ze schuilen in winkels en cafés. Via WhatsApp hielden ze mekaar én het thuisfront op de hoogte. "We waren zo bang. Maar we zijn ongedeerd."

Jongerentravel had een pittig programma voorzien voor de 15- tot 20-jarigen die met hen in Spanje op vakantie zijn. Maar de groep tieners die donderdagavond aanwezig was op de Ramblas, mocht gisteren kiezen. "Sommigen kozen ervoor om het een dagje wat rustig aan te doen", zeggen begeleiders Sven De Laet en Lieselot De Nys. De twee hebben amper een oog dichtgedaan vannacht en moeten nog een eindje door. "We zijn zo blij dat iedereen ongedeerd is. Dat we nergens een mama of een papa het nieuws moesten brengen dat hun zoon of dochter gewond geraakt was. Of erger... We hebben zoveel geluk gehad. Dat besef dringt langzaam door."



Ook bij de meer dan honderd tieners die midden in de terroristische aanslag zaten. "Met de meesten gaat het intussen wel en praten helpt veel. Maar sommigen hebben het wat moeilijker."



Lees wat er door de hoofden ging van deze jongeren die de bangste uren van hun leven beleefden in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.