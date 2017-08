Tieners veilig en ouders verwittigd nog voor het nieuws was

KURT WERTELAERS

19/08/17 - 03u00

In Calella, op een halfuurtje van Barcelona, komen Vlaamse tieners op adem. Ze vertellen elkaar over hun bangste avond ooit. Lies, Laure, Femke en Marlies waren met meer dan honderd andere Vlamingen van organisatie Jongerentravel op de Ramblas. Uren moesten ze schuilen in winkels en cafés. Via WhatsApp hielden ze mekaar én het thuisfront op de hoogte. "We waren zo bang. Maar we zijn ongedeerd."

Jongerentravel had een pittig programma voorzien voor de 15- tot 20-jarigen die met hen in Spanje op vakantie zijn. Maar de groep tieners die donderdagavond aanwezig was op de Ramblas, mocht gisteren kiezen. "Sommigen kozen ervoor om het een dagje wat rustig aan te doen", zeggen begeleiders Sven De Laet en Lieselot De Nys. De twee hebben amper een oog dichtgedaan vannacht en moeten nog een eindje door. "We zijn zo blij dat iedereen ongedeerd is. Dat we nergens een mama of een papa het nieuws moesten brengen dat hun zoon of dochter gewond geraakt was. Of erger... We hebben zoveel geluk gehad. Dat besef dringt langzaam door."



Ook bij de meer dan honderd tieners die midden in de terroristische aanslag zaten. "Met de meesten gaat het intussen wel en praten helpt veel. Maar sommigen hebben het wat moeilijker."



De 15-jarige hartsvriendinnen Lies James, Femke Dutoit, Marlies De Smedt en Laure Dewaele - allen uit Izegem - zaten gisterenmiddag even op het strand aan hun hotel in Calella. Hun bangste uren ooit hadden ze de avond voordien samen doorgebracht. "In de winkel Mango, op de Ramblas", zeggen ze. "We stonden net in de deuropening toen buiten de paniek uitbrak. We zijn met de vluchtende menigte terug naar binnen gelopen. En hebben er gewacht. Ja, we zijn bang geweest."





Opnieuw naar winkel Ze zijn allemaal zo bang geweest. Ook de jongeren die verscholen zaten in hotels of cafés op de Ramblas. Of zij die hebben gelopen voor hun leven en in een taxi sprongen en de chauffeur sméékten om hen in veiligheid te brengen. En intussen - terwijl het thuisfront in paniek raakte - probeerden de monitoren zicht te krijgen op wie er waar verscholen zat en van de politie urenlang niet meer mocht verroeren. Een dag na de aanslag herleest monitrice Lieselot (21) op het strand de honderden berichtjes op WhatsApp. "We hadden een groepje aangemaakt en daarin kwam alle info samen", zegt ze. "Nog een geluk dat net vanaf deze zomer de roamingkosten zijn afgeschaft. God weet hoe het anders was gelopen."



Het herlezen van de berichten bezorgt koude rillingen. 'Noortje en Merel zijn in Calella', schrijft monitor Wouter. En Robin gaat op zoek naar de nummers van meisjes die mogelijk vastzitten in restaurant Nuria. Hij maakt een update: '11 mensen in restaurant Nuria, 5 in de Carrefour, 4 in hotel Catalunya, 2 meisjes in de H&M... Ivana weet dat de politie achter iemand zit die aan het schieten is. En Renzo stelt gerust: "Er gaat niemand naar buiten en niemand weg van jullie... enkel op bevel van de politie doe je wat ze zeggen. Anders blijf je binnen!" Hij sluit af in drukletters: "TEAM, WE CAN DO THIS!" En dat blijkt ook. Want iedereen raakte veilig weg van de terroristen.



Terugkeren naar de Ramblas zagen ze niet zitten. "We verteren het hier wel, op het strand", zeggen de jongeren. Wie gisteren wel terugkeerde, waren de Vlaamse Mieke Dries (39) en haar oudste zoon Ferre Lissens (12) uit Lierde. Met hun tweetjes hadden ze verscholen gezeten in een boetiek, tussen tientallen andere doodsbange toeristen. "We moésten dit even terugzien", zegt Mieke terwijl ze door de kledingrekken wandelt met haar zoon. Ze toont het hoekje waar beiden hebben gewacht op verlossing. "Wel twee uur. En dan werden we door de politie begeleid naar een andere - veilige - plek, een hotelkamer die we deelden met een Brits gezin." Ferre en zijn mama brachten de nacht door op een bankstel. "Alles flitst dan door je hoofd. Op de plek waar doden en gewonden vielen, hebben ook wij gewandeld. Twee minuten eerder en dit was voor ons een ander verhaal geweest..."