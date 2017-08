Terreurcel Barcelona en Cambrils: chauffeur van busje op Ramblas mogelijk nog op de vlucht

lva

19/08/17 - 02u12 Bron: El Pais, Belga, Reuters, BBC

Iets meer dan een dag na de gruwel van Barcelona en Cambrils krijgen we stilaan een duidelijker zicht op de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen. De terreurcel zou minstens 12 leden tellen.

Vijf terroristen werden doodgeschoten in Cambrils. Daar was ook de 17-jarige Moussa Oukabir bij waarvan tot voor kort werd aangenomen dat hij donderdag met zijn gehuurd busje het bloedbad op de Ramblas aanrichtte. De andere vier zijn de broers Omar en Mohamed Hychami (21 en 24 jaar), El Houssaine Abouyaaqoub (19 jaar), Said Aallaa (18 jaar).



Ondertussen is er nog een dader op de vlucht die volgens El Pais misschien achter het stuur van het busje zat: de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, de broer van El Houssaine. Vermoed wordt dat hij met een witte Kangoo op de vlucht geslagen is. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat hij de grens met Frankrijk is overgestoken. Lees ook Extreemrechtse aanhangers manifesteren na aanslag in Barcelona, ook tegenbetogers verzamelen

Moslimexecutieve veroordeelt aanslag op Ramblas

Foto van Belgisch gezin dat terreur in Barcelona ontvlucht, gaat wereld rond © epa.

Vier verdachten werden opgepakt, drie werden geïdentificeerd maar nog niet opgepakt. Twee van de geïdentificeerde verdachten werden mogelijk gevonden onder het puin van de woning in Alcanar waar woensdag een explosie plaatsvond. Bij deze explosie vielen 2 doden en 7 gewonden. 1 van hen werd naar het ziekenhuis overgebracht en gisteren aangehouden.



In het huis in Alcanar werden honderd gasflessen gevonden en werden ook sporen van TATP ontdekt, de springstof die eerder onder meer gebruikt werd bij de aanslag in Zaventem en Maalbeek. Van hieruit plande de terreurcel een nog veel grotere aanslag. Major Trapero en @tv3cat: 'ya se han identificado las 5 personas abatidas en Cambrils. Además hay 4 detenidos y 3 identificados' #NoTincPor — Mossos (@mossos) Fri Aug 18 00:00:00 MEST 2017 © afp.