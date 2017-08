Verwacht u aan lange files uit Spanje door scherpere grenscontroles

Door: redactie

18/08/17

De Franse politie controleert auto's aan Le Perthus. © afp.

Vakantiegangers die dit weekend terugrijden uit Spanje moeten rekening houden met veel vertraging, waarschuwen de verkeersdiensten. Na de aanslagen in Spanje zijn er verscherpte grenscontroles.

Geen militairen op straat

Intussen is beslist dat er geen militairen op straat komen in Spanje. Ook het terreurniveau blijft op vier, het hoogste niveau dat mogelijk is in Spanje en dat ook voor de aanslag in Barcelona al van kracht was. Wel worden er dus extra grenscontroles uitgevoerd en op drukke plaatsen worden extra agenten ingezet.