Extreemrechtse aanhangers manifesteren na aanslag in Barcelona, ook tegenbetogers verzamelen

18/08/17

© Benoit De Freine.

video Aanhangers van de extreemrechtse groep 'Falange' hielden een dag na de aanslag in Barcelona een manifestatie. Dat was niet naar de zin van een grote groep tegenbetogers. De politie moest beide groepen uit elkaar houden. Maar het kwam niet tot ongeregeldheden zoals onze reporter ter plaatse kon vaststellen.

Een dertigtal extreemrechtse betogers riep slogans als "Terroristen niet welkom", "Verdedig Europa" en "Stop de islamisering van Europa". Sommige demonstranten zwaaiden met vlaggen die geassocieerd worden met blank suprematisme. De aanslagen in Catalonië zijn opgeëist door de jihadistische beweging Islamitische Staat (IS), en een aantal van de daders was afkomstig uit Marokko.



De spanning liep op toen een groep van een driehonderdtal linkse tegenbetogers zich aandiende op het plein Placa Catalunya en schreeuwde: "Fascisten uit onze wijken" en "Jullie komen hier niet voorbij". Laatstgenoemde slogan, "no paseran", verwijst naar de Republikeinen tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Anderen hielden het bij vlaggen in de regenboogkleuren.



De politie hield beide groepen uit elkaar en leidde de extreemrechtse demonstranten weg via de metro.