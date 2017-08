"No tinc por" ("ik ben niet bang") weergalmt door straten Barcelona

Bewerkt door: mvdb

18/08/17 - 15u02 Bron: ANP

Inwoners van Barcelona tonen na afloop van de minuut stilte hun medeleven met een zwart rouwlintje op de rood-gele Catalaanse vlag. © reuters.

Terreur op Ramblas Vanuit de straten rondom de Ramblas in Barcelona zwelt een luid applaus aan dat uiteindelijk op Plaza de Catalunya zijn hoogtepunt bereikt. Het gezin Van Ophuizen uit Nijmegen is onder de indruk. "Kippenvel", zegt de vader van het gezin.

Barcelona rouwt om de doden en gewonden die donderdagavond vielen na twee aanslagen in Spanje. Het publiek scandeert na de 1 minuut stilte ook dat het niet bang is. Onverschrokken klinkt in het Catalaans "no tinc por", ofwel "ik ben niet bang."



Dat is ook wat de koning Felipe uitstraalt, samen met vertegenwoordigers van de Spaanse regering. En zo denken ook verscheidene toeristen die Barcelona bezoeken. Ze willen zich niet gek laten maken en gewoon doen wat je moet doen.



Ballon

"Je houdt altijd rekening met een aanslag'', zegt Iwan Karels uit Landsmeer nabij Amsterdam. "We waren hier een paar dagen geleden ook en toen klapte op de Ramblas een ballon van mijn dochter. De helft van het publiek op de Ramblas keek geschrokken achterom."



Karels wil maar zeggen dat iedereen zich op een of andere manier wel bewust is van de mogelijkheid van een aanslag, maar zich niet wil laten tegenhouden door te doen wat er gedaan moet worden. Karels werkt in de luchtvaart en reist daarom veel. "Ik ben ook op een aantal andere plaatsen geweest waar terroristische aanslagen zijn gepleegd, dus ik raak er een beetje aan gewend. Ik bezig in dit soort tijden vaak een zin uit de bijbel, al ben ik niet kerks: 'tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen'."



"Niet gek laten maken"

In tegenstelling tot de kinderen van Karels, wilden die van het gezin Van Ophuizen uit Nijmegen wel naar de herdenking. "We hebben ze wel een en ander verteld over de aanslag, maar we willen niet dat ze in angst leven. Dat willen wij ook niet", zegt Jelka van Ophuizen. Ze hadden al veel eerder afgesproken om vrijdag de stad Barcelona te bezoeken nu ze in Spanje, een uurtje rijden van de stad, op vakantie zijn. "Dan hoor je van die aanslag en dan heb je het er wel even over, maar we wilden ons niet gek laten maken. Dus zijn we gewoon gegaan", aldus Henry van Ophuizen.



Hij wilde dan wel bij de herdenking zijn om solidariteit te betuigen aan de Spanjaarden. Daarna trekt het gezin weer de stad in, naar de Sagrada Familia en Park Güell, "want Barcelona is ook gewoon een heel erg mooie toeristenstad".