"Hij liep grijnzend op schietende politie toe": getuige beschrijft moment dat vermoedelijke terrorist neergeschoten wordt

Koen Van De Sype

18/08/17 - 12u34 Bron: BBC, Metro, Birmingham Mail

Ooggetuige Fitzroy Davies (links). © Twitter, EPA.

Cambrils Een ooggetuige heeft verteld over het moment waarop de politie een van de vermoedelijke terroristen neerschoot die met een wagen waren ingereden op voetgangers in de Spaanse badplaats Cambrils. Dat gebeurde vannacht, enkele uren na de dodelijke raid op de Ramblas in het centrum van Barcelona.

Vervolgens vuurde de politie enkele schoten af, volgens Davies. "De man viel op de grond, maar stond weer op", zegt hij. "Hij stapte vooruit en leek de politie uit te dagen. Grijnzend liep hij op de politie toe en die vuurde daarop opnieuw enkele schoten af. Daarna viel de man weer op de grond. Dat was het moment dat ik besloot om ervandoor te gaan."



Bomvest

Volgens Davies droeg de neergeschoten man iets wat op een bomvest leek, maar hij voegde er meteen aan toe dat hij daar niet zeker van was. Ook de politie heeft nog altijd niet bevestigd dat de verdachten bommengordels droegen, hoewel dat intussen wel door enkele media is gemeld. (lees hieronder verder) © epa.