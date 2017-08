Twaalfkoppige terreurcel bestond uitsluitend uit tieners, hadden plan A, B én C

AVH, EB

18/08/17 - 12u03 Bron: Belga; El País

© EPA/rv.

video Een dubbele aanslag heeft het leven gekost aan dertien mensen en meer dan honderd raakten gewond. Maar mogelijk ontsnapte Spanje aan een nog zwaardere tol, want alles wijst in de richting van een geplande operatie. Volgens het eerste onderzoek bestond de terreurcel uit twaalf personen, allemaal jongens van 17 en 18 jaar. Vier van hen zijn nog voortvluchtig, onder wie de 17-jarige vermoedelijke bestuurder van het busje.

Volgens de Spaanse krant El País is een twaalfkoppige terreurcel verantwoordelijk voor de dubbele terreuraanslag in Barcelona en Cambrils. De politie maakte tijdens een persconferentie bekend dat alle leden van de bende jongens van 17 of 18 jaar zijn. Ze zouden in de plaats Alcanar, ten zuiden van Barcelona wonen en van daaruit hun aanslagen hebben voorbereid.



Het vermoeden is dat een 17-jarige jongen de witte bestelbus bestuurde waarmee hij op de Ramblas dood en verderf zaaide. Van de vier tot nu toe aangehouden personen zouden er drie uit Marokko en een uit Spanje komen.



Mogelijk was de cel van plan om nog veel meer slachtoffers te maken, maar op het laatste moment moesten ze hun plannen wijzigen. Een experiment met een explosief met butaangas liep woensdagnacht fout in een huis in Alcanar, met een explosie tot gevolg. Bij de ontploffing viel één dode.



De terreurcel wilde dus vermoedelijk met gasflessen toeslaan in Barcelona, maar toen de woning ontplofte moesten ze overschakelen op plan B.