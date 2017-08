Spanje vannacht opgeschrikt door tweede aanslag in badplaats Cambrils: 7 gewonden, 5 terroristen gedood

kv

18/08/17 - 06u06 Bron: ANP, Belga

video Uren na de aanslag in Barcelona zijn in de Spaanse kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood tijdens een antiterreuroperatie, waarmee een nieuwe aanslag zou zijn gestopt. Ook zijn zeven andere mensen gewond geraakt. Hoe de slachtoffers precies gewond zijn geraakt is nog niet bekend.

Omstreeks 1 uur vannacht deelde de politie mee dat er een operatie aan de gang was in badplaats Cambrils, op anderhalf uur rijden van Barcelona. Ook daar probeerden terroristen om met een wagen slachtoffers te maken in een voetgangerszone in Cambrils.



De Spaanse hulpdiensten bevestigen dat er geen doden zijn gevallen bij de aanslag maar dat zeven mensen, onder wie een agent, gewond raakten. Twee gewonden zijn er erg aan toe, één van hen verkeert in levensgevaar.



De politie bevestigde aanvankelijk het overlijden van vier terroristen, een vijfde verdachte was gewond en gearresteerd. Hij overleed echter in de loop van de nacht aan zijn verwondingen. Volgens de krant El Pais heeft de politie snel gehandeld en meteen het vuur geopend op de terroristen op de zeer toeristische plek in de badplaats.



De situatie in de badplaats was rond iets voor drie onder controle. De politiediensten zijn wel nog steeds ter plaatse, geeft de Mossos d'Esquadra nog mee op de Twitter.



Volgens de politie is er effectief een verband tussen de gebeurtenissen in Barcelona, waar minstens dertien mensen zijn gestorven en honderd gewonden zijn gevallen, de nieuwe aanslag in Cambrils en de ontploffing in Alcanar.