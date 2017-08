Nienke kon net wegduiken: "Ik keek de dader in de ogen, hij leek kalm, zonder emotie"

Door: Victor Schildkamp

17/08/17

Aanslag Barcelona De 22-jarige Nienke Snel uit Eindhoven en haar Rotterdamse vriend Lesley van der Stoep (24) keken een van de daders achter het stuur van het busje op de Ramblas in de ogen. "Bruin haar, zonnebril op en zonder emoties. Zó eng."

Nienke en haar vriend zijn sinds zondag in Barcelona. "We hadden net een ijsje gekocht. Echt precies midden op de Ramblas," vertelt ze, nu weer veilig in haar hotel.



"Ik maakte een foto van dat ijsje en ik zie ineens een busje echt recht op ons af rijden. Ik zag de bestuurder zitten. Bruin haar, zonnebril, en zo koel. Heel kalm, eigenlijk zonder emotie. Zo eng. Hij leek nog het meest op een gewone Spanjaard. Er zat er nog een maar ik heb vooral die man achter het stuur gezien."



Huilen

"We konden naar rechts wegduiken en zijn daarna naar een winkel gerend. Daar ging het luik naar beneden, de hekken dicht, iedereen was in paniek, huilen, schreeuwen, echt heel akelig,'' zegt de nog hoorbaar geëmotioneerde Nienke. "Mijn vriend keek nog achterom. Het busje leek tegen een kiosk te knallen."



"Na een tijdje hebben de mensen van die winkel ons via de nooduitgang laten gaan. Daarna zijn we zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde metro gegaan en naar ons hotel. Toevallig was dit onze laatste dag hier. Ik ben echt heel blij dat we morgen naar huis gaan."