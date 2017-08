Vlamingen in Barcelona getuigen: "Mensen lopen wenend rond"

EB

Op de Ramblas, de toeristische straat bij uitstek in Barcelona, is een kleine vrachtwagen ingereden op de mensenmassa. Dat heeft de politie bevestigd. Er is sprake van meerdere gewonden. Onder de vele toeristen bevinden zich uiteraard ook Vlamingen. Enkelen van hen getuigen over de gebeurtenissen.

Stijn De Pever. © RV. "Ongeveer een uur geleden zaten we op een terrasje in een zijstraat van Las Ramblas", getuigt Stijn De Pever, die op citytrip is in Barcelona. "Plots stormde een grote groep mensen binnen. In paniek, wenend. Ik hoorde veel politie, ambulances en nu vliegen er ook helikopters boven de stad. Er heerst toch chaos. Ik heb zelf niets gezien. We zijn meteen terug naar ons hotel gegaan in het verlengde van Las Ramblas en ik ben niet van plan om snel buiten te komen." (KAV) Lees ook LIVE: Bestelwagen rijdt in op menigte in Barcelona

Tom Cuypens: "Komen en gaan van ambulances en hulpdiensten" Vlaming Tom Cuypens is momenteel in Barcelona, in de buurt van de Ramblas. Hij hoorde geweerschoten en zag veel paniek: "Er kwamen plots een pak mensen op ons afgerend", getuigt hij bij VTM Nieuws.



Cuypens is als begeleider in Barcelona met een honderdtal jongeren voor een dagexcursie. Hij kreeg rond 17.30 uur telefoon van een van de kinderen: "Ze belden om te zeggen dat er iets gebeurd was. Meteen zagen we mensen wegrennen en hoorden we geweerschoten", legt hij uit.



Momenteel probeert Cuypens alle kinderen te bereiken, maar er heerst momenteel veel paniek rond de Ramblas. "Het is een komen en gaan van ambulances en hulpdiensten." Mieke Dries uit Lierde en haar zoon Ferre. © RV.