Een Bugatti van 3 miljoen, dollarregens en twerkende stripsters: zo vierde Mayweather zijn triomf

28/08/17 - 14u13 Bron: TMZ, Daily Mail

video Floyd Mayweather heeft zijn overwinning tegen Conor McGregor in typische 'Money'-stijl gevierd. De 40-jarige steenrijke Amerikaan won zijn laatste (en vijftigste opeenvolgende) profbokskamp tegen de Ierse MMA'er en daar hoorde een stevig feestje bij. Een blitse bolide van 3 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro), twerkende stripsters en héél veel cash: het was er allemaal.

Wanneer zaterdagnacht alle plichtplegingen na de 'Money Fight' gebeurd waren, kon Mayweather even de teugels laten vieren. De Amerikaan haalde zijn Bugatti Grand Sport Convertible van stal en in de rode bolide van 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro, red.) trok hij naar zijn eigen stripclub in Las Vegas.



In de 'Girl Collection Strip Club' draaide het uit op een feestje in typische Mayweather-stijl. Op Instagram toonde 'Money' aan zijn 18,2 miljoen volgers hoe exotische danseressen al twerkend het beste van zichzelf gaven in de club, terwijl er op een muur '50-0' geprojecteerd werd. Dat laatste was natuurlijk een verwijzing naar de straffe carrière van Mayweather, die als profbokser al zijn vijftig kampen won.



De Amerikaan zou zo'n 350 miljoen dollar (ruim 293 miljoen euro, red.) verdiend hebben aan de kamp. Een deel van dat geld is hij echter alweer kwijt na het feestje van zaterdagnacht. Volgens TMZ kostten de festiviteiten, waarbij enkele mannen uit het team rond Mayweather onder meer dollars over de feestende fans gooiden, zo'n 2 miljoen dollar (zo'n 1,6 miljoen euro).