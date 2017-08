Belgische MMA'er: "Ik was onder de indruk van McGregor"

TLB/YP/MGA

Hij was de grote underdog in Las Vegas en trok ook aan het kortste eind, maar Conor McGregor won wél zieltjes met zijn assertieve manier van boksen in 'The Money Fight'. Ook Maarten Wouters, de Belgische ex-wereldkampioen in de MMA, was onder de indruk van de prestatie van zijn Ierse collega.