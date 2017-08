"Mayweather heeft de bokssport belachelijk gemaakt"

TLB/YP/MGA

Vooraf had ze gezegd dat 'The Money Fight' waarschijnlijk de "flop van de eeuw" zou worden, maar dat vond Delfine Persoon na het zien van de kamp iets te streng. De Belgische topboksster vond het zelf een "gespeelde kamp", maar begrijpt ook wel dat het voor veel mensen een leuk schouwspel was. Persoon zag hoe Conor McGregor zich kranig verweerde, maar over de prestatie van Floyd Mayweather was ze een pak minder lyrisch. "Hij heeft de bokssport belachelijk gemaakt", zei de 32-jarige West-Vlaamse in een reactie aan Het Laatste Nieuws.

© photo news. "Mayweather heeft in de eerste vier ronden volgens mij geen enkele slag uitgedeeld. Hij blokte alles gewoon af, terwijl hij anders nog moeite doet om uithalen te ontwijken door te bewegen met zijn lichaam", aldus Persoon. "Je merkte gewoon aan alles dat hij wilde dat de kamp zo lang mogelijk duurde. Om de vele miljoenen kijkers te plezieren, natuurlijk. Voor de reputatie van de bokssport is dat geen goede zaak. Maar dat trekt Mayweather zich niet aan, want hij stopt definitief."



Persoon was wel in positieve zin verrast door het optreden van McGregor. "Hij heeft echt een paar mooie combinaties laten zien en vooral zijn uppercut was sterk. Maar daarvoor geldt ook alweer: het werd allemaal toegelaten door Mayweather. Ik denk dat de andere boksers die het de voorbije decennia opnamen tegen hem stikjaloers zullen zijn op McGregor, want hij kreeg zeker niet de beste of gretigste 'Money' tegenover zich."

