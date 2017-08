VIDEO: Mayweather verslaat moedige McGregor in 'Money Fight', vijftigste (!) zege op rij voor steenrijke Amerikaan

TLB/YP/MGA

27/08/17 - 06u54

video Floyd Mayweather heeft de veelbesproken 'Money Fight' gewonnen. De 40-jarige Amerikaanse bokser was de grote favoriet en hij maakte die status in de T-Mobile Arena ook helemaal waar. De fans in Las Vegas kregen een vintage 'Money' te zien. De steenrijke Amerikaan liet Conor McGregor (29) het initiatief nemen en counterde meesterlijk. Vanaf ronde vijf koos 'Money', onder meer omdat McGregor duidelijk door zijn beste krachten was, steeds meer voor het offensief en na één minuut en vijf seconden in de tiende ronde maakte scheidsrechter Robert Byrd een einde aan de kamp, technische knock-out.