Liveblog, onze man in Vegas en véél meer: dankzij HLN.be en Eleven Sports mist u zaterdagnacht níets van 'The Money Fight'

26/08/17 - 10u40

In de nacht van zaterdag op zondag proberen Conor McGregor en Floyd Mayweather elkaar tegen het canvas te meppen. 'The Money Fight' lééft en dankzij HLN.be en Eleven Sports Network hoeft u geen enkele slag van de veelbesproken miljoenenkamp te missen. Zo pakken wij het zaterdagnacht aan:

© photo news. Hier in Las Vegas zitten we straks o/d eerste rij bij de nu al legendarische kamp Mayweather-McGregor. Lees er alles over op @HLN_BE pic.twitter.com/RJMT4IO8a3 — videoman HLN sport (@MGoedefroy) 23 augustus 2017

• Zaterdagnacht starten we om 3 uur een liveblog op. Met cijfers, beeldmateriaal en leuke weetjes bouwen we op naar de kamp, die om 5 uur Belgische tijd van start gaat. Ook 'The Money Fight' zelf zal in onze liveblog natuurlijk van het nodige commentaar worden voorzien.



• Onze videoman Mathieu Goedefroy zit in Las Vegas op de eerste rij. Hij zal er 'The Money Fight' bijwonen en met filmpjes, foto's en tekstfragmenten ervoor zorgen dat u het gevoel hebt er zelf bij te zijn in de Verenigde Staten.



• Meteen na de kamp kan u op HLN.be terecht voor een overzicht van de beklijvende foto's van de kamp. Rake slagen, gekke en bekende toeschouwers of oogverblindende ringmeisjes: dankzij ons zal u niets van deze zaken moeten missen



• Mayweather vs. McGregor zal exclusief te bekijken zijn op www.elevensports.be of via de Eleven Sports app. Koop nu je Fight Pass op www.elevensports.be.