85.000 euro voor duurste ticket, totale opbrengst van 600 miljoen: de strafste cijfers op een rij

Door: redactie

25/08/17 - 00u00

© photo news.

Ze zijn haast niet meer bij te houden, de records die straks gaan sneuvelen. Wat cijfers betreft is de krachtmeting tussen McGregor en Mayweather nú al een succes. We zetten de leukste weetjes voor u op een rij.

0 Het aantal professionele bokskampen waaraan Conor McGregor voor zaterdag zal deelgenomen hebben... 49 Het aantal opeenvolgende zeges voor Floyd Mayweather. Hij verloor nog nooit een officiële kamp. 85 miljoen Het bedrag op de cheque die Conor McGregor straks op zak steekt. Winst of verlies: de Ier heeft altijd prijs. Met zijn allereerste bokskamp zal hij op die manier meer verdienen dan in zijn hele vechtsportcarrière tot nog toe. 220 Het aantal landen waarin de kamp straks te zien zal zijn, althans volgens Mayweather. Kleine kanttekening, kritisch als we zijn: er bestaan slechts 197 door de VN erkende staten. Nergens is Mayweather-McGregor overigens te zien op het open net. De zenders bieden hun kijkers 'pay-per-view' aan en storten een deel van de inkomsten door naar Mayweather Promotions. Op die manier zou 400 miljoen euro in het laatje komen. 4 Aantal euro's die je bij het betere gokkantoor terugkrijgt voor één euro inzet op McGregor, als die wint. Met een notering van 1.27 staat Mayweather bij zowat elke bookmaker als grote favoriet op de tabellen. 50 De uren gemeenschapsdienst die Conor McGregor opgelegd kreeg van een Amerikaanse rechtbank nadat hij vorig jaar een glazen fles had gegooid naar een tegenstander. De bijhorende boete van 150.000 dollar zal de Ier minder erg gevonden hebben.

© photo news. Mayweather pronkt met zijn peperdure bolide. © rv.

100

Het aantal dokters dat straks in de coulissen van de T-Mobile Arena zal klaarstaan om in te grijpen in geval van ernstige verwondingen tijdens de kamp. Hoofddokter Larry Lovelace sprak al zijn bedenkingen uit over McGregors veiligheid: "We vrezen dat hij erg gewond kan raken. Een niet-bokser tegen ­Mayweather laten starten, dat is vragen om problemen. Wat ons ­betreft had deze kamp niet toegelaten mogen worden."



3.360

Het aantal diamanten op The ­Money Belt, de kampioenenriem waarmee de winnaar straks aan de haal gaat. Naast diamanten hebben de Italiaanse producenten het hebbeding ook voorzien van 600 saffieren, 300 emeralden en echt alligatorleer.



85.000

De prijs (in dollar) van het duurste ticket dat we gisteravond nog op Stubhub konden vinden. De goedkoopste zitjes vonden we aan zo'n 11.000 dollar. Wie durft?



4.2 miljoen

Het bedrag dat Floyd Mayweather vorig jaar neertelde voor zijn ­Koenigsegg CCXR Trevita. Een van de meest zeldzame en duurste ­wagens op de planeet. Het beestje haalt een topsnelheid van 410 kilometer per uur.



20.000

Het aantal toeschouwers dat straks kan plaatsnemen in de T-Mobile Arena, waar de kamp plaatsvindt. De concertzaal werd vorig jaar pas officieel geopend en ligt pal op de Las Vegas Strip. Het maakt deel uit van de MGM Group, die ook verantwoordelijk is voor de wereldberoemde hotels MGM Grand, Bellagio en Mirage.



600 miljoen

Het bedrag dat beide partijen zich vooropstelden als totale opbrengst voor deze kamp. Of hoe dacht u dat The Money Fight aan zijn bijnaam kwam?