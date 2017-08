Ex-topref Bob Logist over de derde man in de ring: "Ref Byrd is zo ervaren, die gaat zaterdag al fluitend naar het duel"

Glenn Van Snick

25/08/17 - 09u30

Robert Byrd named as the referee for Mayweather vs Mcgregor pic.twitter.com/bQBauLbZcR — Boxing Talk (@BoxingTalk___) 16 augustus 2017

Liters inkt vloeiden al over de twee tenoren, dat we haast zouden vergeten dat er in de T-Mobile Arena nog een derde man in de ring staat. Scheidsrechter Robert Byrd (74) heeft de loodzware taak om Mayweather en McGregor in het gareel te houden. Maar hoe bereidt een referee een kamp van dit kaliber voor? En hoe weerstaat hij aan het gejoel vanuit het publiek? Dat en nog zoveel meer vroegen wij aan niemand minder dan ex-topref Bob Logist. "McGregor moet goed beseffen dat dit een bokswedstrijd is en niets anders."

Aparte weegschalen Maar eerst moet er Bob Logist iets van het hart. The Fight of the Century? De benaming is hem een doorn in het oog. "Voor de MMA-wereld is dit inderdaad hét gevecht van de eeuw, maar het boksmilieu gruwelt van deze term", verzekert de man ons. "Want wat heeft dit duel dan ook met boksen te maken? Het draait allemaal om de centen, nota bene buitensporige bedragen, waar buiten de kampers niemand beter van wordt. Mocht het een benefietwedstrijd zijn, zou ik nog kijken. Nu draait het alleen maar om de show", vindt de Belgische ex-topref.



Ook de manier waarop de hoofdpersonages naar de knokpartij toeleven, stuit hem tegen de borst. "Mayweather en McGregor verwijten elkaar al maandenlang. Maar het hoort er jammer genoeg allemaal bij, anders komt er geen kat kijken", oordeelt Logist. "Iedereen wordt opgefokt en opgejut. Men moet de weegschalen soms in aparte kamers zetten of ze beginnen al op elkaars gezicht te meppen nog voor de kamp start. Ik kan het niet anders zeggen: zulke duels zetten de bokssport in een zéér slecht daglicht." Byrd leidde in 2013 al een kamp van Mayweather. De Amerikaan haalde het toen op punten van Robert Guerrero. © photo news.

Digitale checklist Logist is op z'n zachtst gezegd dus geen fan van de krachtmeting - "ik blijf er absoluut niet voor wakker" - maar toch maar even over de scheidsrechter van zaterdag. Robert Byrd, 74 lentes jong en maar liefst 682 duels op de teller. Een ervaren rot, zeg maar. "Byrd komt uit Las Vegas en daar is het niveau van de wedstrijdleiding erg hoog", weet Logist. En ook zijn leeftijd hoeft geen probleem te zijn, integendeel. "In Europa is er een leeftijdsbeperking - daar moet je op 65 jaar met pensioen - maar in de Verenigde Staten mag je blijven leiden zolang je mentaal en fysiek in orde bent. En maar goed ook, want hoe ouder je bent, hoe vlotter het gaat. Zelf heb ik 250 titelgevechten op de teller, op den duur ga je al fluitend naar een topkamp. Je komt niets meer tegen wat je al niet een keer hebt meegemaakt", verzekert Logist.

Byrd was eveneens de ref bij het duel tussen toppers Saul Canelo Alvarez en Miguel Cotto. © photo news. Maar ervaring of niet, Zou Byrd zich toch niet dat tikkeltje anders voorbereiden op 'The Money Fight', die bol staat van de prestige en media-aandacht? Logist: "Neen dat denk ik niet. Of er nu vijf of vijf miljoen mensen kijken, of het nu gaat om honderd of honderd miljoen euro, daar hou je als scheidsrechter geen rekening mee. Het is een kamp zoals een ander, Byrd zal volgens mij zijn gebruikelijke routine volgen, zoals elke ref deze heeft. Zo had ik op mijn computer een document met de voornaamste boksregels. Naar aanloop van een kamp - of dat nu een topduel was of een gelegenheidskamp - friste ik alles eens op. Een soort van checklist zeg maar. Bovendien analyseerde ik nooit de vechtstijl of het palmares van de kampers. Zo werd ik zeker niet beïnvloed door de erelijst van een grote naam", vertrouwt de ervaren man ons toe.

Mannen vs. vrouwen De voorbije weken haalde McGregor meermaals aan alle kunstjes uit de kast te halen om Mayweather te vloeren. De bokskampioen daarentegen hoopt dan weer dat de boksregels consequent worden nageleefd én de scheidsrechter zijn werk eerlijk doet. Volgens Logist moet de Amerikaan zich echter geen zorgen maken. "In het boksen is er weinig ruimte voor interpretatie. Byrd zal alles nauwkeurig in het oog houden en het boksreglement strikt toepassen. Dat betekent dat de MMA'er niet teveel moet proberen of hij wordt ervoor op de vingers getikt. Zodra McGregor een techniek toepast die in het boksen niet is toegelaten, zal hij een vermaning en bijhorend strafpunt krijgen en gaat die ronde sowieso naar zijn opponent. Het is een bokswedstrijd, niks anders, en dat moet McGregor goed beseffen", vindt Logist.

Tot slot wil Logist nog eens terugkomen op de kwalijke evolutie binnen het boksen. "Let op mijn woorden: er komen nog duels aan die louter voor de show zijn. Hoe dan ook gaat de verliezer van zaterdag een revanche aanvragen en ik hoor her en der dat er nog kampen tussen boksers en vedetten uit andere vechtdisciplines in de pijpleiding zitten. Waar gaat dit naartoe? Mannen en vrouwen die het tegen mekaar gaan opnemen? Ik vind het écht vreselijk. Mijn hart bloedt."