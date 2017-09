Lukebakio: "Mazzu staat heel dicht bij zijn spelers"

Door: redactie

18/09/17 - 21u45

© rv.

video

Charleroi is uitstekend aan het seizoen begonnen in de Jupiler Pro League. Na zeven speeldagen staan de Carolo's op een knappe tweede plek. Felice Mazzu lijkt andermaal het maximum uit zijn team te halen. Is hij klaar om een topclub te coachen? "Ik vind van wel", meent Lukebakio. "Hij is een coach die dicht bij zijn spelers staat, en heeft graag dat de groep dat weet. Diegenen die weinig spelen, moeten zich ook goed voelen."