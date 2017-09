Lukebakio: "België of Congo? In mijn hoofd beslissing al genomen"

Door: redactie

In de nieuwste aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! vertelt Dodi Lukebakio dat het een speciale ervaring was om vorige maand voor het eerst met de nationale beloften van België te spelen. Eerder werkte hij ook een interland voor de beloften van Congo af. Voor welk land kiest hij uiteindelijk? "In mijn hoofd heb ik de beslissing al genomen. Binnenkort maak ik het bekend."