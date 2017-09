VISTA! over het vertrek van Weiler: "Deze strijd kon hij niet winnen"

Door: redactie

18/09/17 - 18u30

Van l naar r: analist Wim De Coninck, Charleroi-speler Dodi Lukebakio moderator Niko Lainé en onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert. © Bart Leye.

video

In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, wordt het vertrek van René Weiler als trainer van Anderlecht volop besproken. Dat doen we met onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert, Proximus-analist Wim De Coninck en centrale gast Dodi Lukebakio, de door Anderlecht aan Charleroi uitgeleende talentvolle aanvaller. Moderator is Niko Lainé. Wim De Coninck over Weiler: "Je mag dan wel de steun hebben van het bestuur, maar als iedereen -supporters en spelers- tegen je is... Dan kun je niet winnen." Bekijk hieronder de volledige aflevering integraal.



