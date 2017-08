Door: redactie

29/08/17 - 17u24

video

In de vijfde aflevering van VISTA! kon er natuurlijk niet naast de 10 op 15 van Antwerp gekeken worden, met drie uitzeges in Gent, Mechelen en zondag in Oostende. Chris Van Puyvelde, de technische directeur van de KBVB, en HLN-analist Marc Degryse laten in de VISTA!-video hieronder hun licht schijnen over het succes van de promovendus.