Door: redactie

29/08/17 - 16u52

Amper vijf speeldagen zijn we ver of de positie van Ricardo Sá Pinto als trainer van Standard ligt onder vuur. Ook HLN-analist Marc Degryse is (nog) geen fan, zo blijkt in VISTA!, de voetbalwebcast van HLN en Proximus. Bekijk het oordeel van Degryse over de Portugese trainer in de video hieronder.